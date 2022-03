Leao su Pioli: "Mi ha spinto a credere sempre in me stesso"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella lunga intervista rilasciata a DAZN, Rafael Leao ha rilasciato queste parole su Stefano Pioli: "Nonostante le difficoltà, Pioli mi ha fatto giocare e mi ha schierato titolare. È grazie a lui se sono diventato il giocatore attuale. Mi ha trasmesso la giusta mentalità perché è uno che mi ha spinto a credere sempre in me stesso. Mi diceva: 'Tu hai talento, ma ti manca un po' di mentalità vincente. Se vuoi arrivare al livello di Mbappé e Ronaldo, devi fare la differenza in tutte le partite, altrimenti sei un giocatore banale'".