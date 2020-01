Legrottaglie: "Ibra è sempre l'uomo giusto, anche oggi è tra i più forti al mondo"

Nicola Legrottaglie, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno al Milan: "E' l'uomo giusto? Credo proprio di sì. Ibra è sempre l'uomo giusto. Prima di tutto perché è ancora oggi tra gli attaccanti più forti e completi al mondo, è uno che può cambiare volto a tutta la squadra. Per tutto il resto. Ibrahimovic è un giocatore che non crea problematiche, né in campo né nello spogliatoio. È uno che porta stimoli e alza il livello di competitività in tutta la squadra, perché cerca di eccellere sempre in tutto quello che fa. E quello che pretende da se stesso, poi lo esige anche dai compagni di squadra".