Lentini: "Per i granata è il momento migliore per affrontare il Milan"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', il doppio ex Gigi Lentini ha parlato della sfida tra Milan e Torino. Queste le sue parole: “Innanzitutto per il Torino è il momento migliore per sfidarli: non solo perché la sconfitta contro la Juventus rischia di aver minato qualche certezza, ma soprattutto per via delle tante assenze. Non ci sono Krunic e Rebic con il Coronavirus e Calha e Ibra non sono al 100%. Il Toro deve provare a vincere almeno uno dei due confronti: darebbe un grande slancio alla classifica e all’autostima"