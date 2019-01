Leonardo: "Non era un'operazione prevista, ma scegliere Piatek non è stato difficile"

In merito alla scelta di puntare su Piatek dopo l'addio di Higuain, Leonardo ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "La scelta non era così difficile, ha segnato 13 gol in 19 partite. Ha fatto vedere subito le sue qualità. Non era un'operazione prevista adesso, anche a livello economico è stato un investimento imprevisto, ma abbiamo avuto la possibilità di fare un investimento e scegliere Piatek non è stato difficile. Lui conosce già bene il nostro calcio e il nostro campionato".