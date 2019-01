Leonardo sul mercato: "Abbiamo già fatto due acqusti importanti. Ibra e Fabregas? Ecco perchè non sono arrivati"

In merito al mercato di gennaio del Milan, Leonardo ha dichiarato durante la presentazione di Piatek a Milanello: "Abbiamo fatto molto finora, forse siamo quelli che abbiamo fatto di più. Sono stati fatti due acquisti importanti, non solo per il presente, ma anche il futuro. Ora dobbiamo capire se potremo fare altro, ma già con Piatek e Paquetà la rosa è competitiva- Ibra e Fabregas? I tentativi per Ibra e Fabregas non sono stati bloccati dalla linea che abbiamo sul mercato, ma da situazioni di mercato. Tutte le scelte sono condivise da tutti, anche dall'allenatore".