Lille, Osimhen sul futuro: "Mi piacerebbe giocare in una grande squadra inglese"

Victor Osimhen è uno dei giocatori più interessanti della Ligue 1. Già al primo anno in Francia il nigeriano ha segnato 18 reti e ha suscitato l'interesse di molti club europei, fra cui anche il Milan. Il giocatore, intervistato da The Independent, ha dichiatato: "Mi piacerebbe giocare per un grande club inglese. Ho parlato con Odion Ighalo, mi ha dato buoni consigli. È una leggenda e un fratello maggiore. Il mio obiettivo è giocare nei più grandi club al mondo ma al momento sono felice al Lille. La priorità ora è giocare con continuità. Firmare per un grande clube e stare in panchina non mi interessa".