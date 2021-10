Lippi sulla lotta scudetto: "Napoli e Inter, poi il Milan. Ma la Juve farà qualcosa sul mercato..."

Intervistato dal Corriere dello Sport in merito ai problemi che riscontrano i club di A quando i propri giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali, Marcello Lippi parla brevemente anche del campionato: "Chi è più attrezzato per vincere lo scudetto? Non è detto che la squadra più attrezzata vinca. A sensazione direi Napoli e Inter. E il Milan, che gioca un bellissimo calcio. Però la Juventus di sicuro farà qualcosa sul mercato e comunque non va mai data per spacciata".