Liverpool, Klopp: "Il Manchester City è il problema più piccolo che ho"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si è così espresso in conferenza stampa pre Norwich: "Le informazioni che arrivano il giorno dopo una partita sono gli infortuni, due giorni dopo le seccature. Per questo ancora non so chi sarà a disposizione e chi no. Dovremmo comunque avere delle buoni opzioni, ma non ne siamo ancora sicuri. Di tutti i problemi che ho, il più piccolo è inseguire il Manchester City. Dobbiamo pensare solo a vincere le nostre partite, poi vedremo se riusciremo ad avvicinarci o meno". Poi parlando dei 150 gol segnati da Salah con i Reds: "Questa è una delle migliori squadre della storia del club e chiaramente Salah ne fa parte, i numeri parlano da soli. Raggiungere questa cifra sarebbe enorme, speriamo che ce la faccia domani". Invece parlando del turnover e delle rotazioni nella rosa: "È la parte che mi piace di meno quella in cui devo scegliere chi escludere. È facile quando i ragazzi ti danno un motivo per lasciarli fuori, come quando vanno a fare nottata in un pub, ma non è il nostro caso. Il nostro è un gruppo assolutamente incredibile e nessuno dei miei giocatori meriterebbe di stare fuori".