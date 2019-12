Liverpool, Klopp: "Le parole di Baresi su van Dijk? Per un difensore equivale essere incoronato dal Re"

Nei giorni scorsi, Franco Baresi, grande ex difensore rossonero, ha scritto su Twitter che il Pallone d'Oro 2019 sarebbe dovuto andare a Virgil van Dijk del Liverpool in quanto è stato il migliore della stagione. Nella conferenza stampa prima della sfida contro Bournemouth, Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, ha dichiarato su questo tema: "Qualcuno mi ha mostrato che Baresi è stato molto positivo su van Dijk. Per un difensore, ciò equivale essere incoronato dal Re. E lo stesso vale per Mané con Messi" riporta goal.com.