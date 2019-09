Liverpool, Lovren: "Il Milan mi ha contattato, ma la Roma è stata più insistente"

Intervistato da Sportske novosti, quotidiano sportivo croato, Dejan Lovren, difensore del Liverpool, ha parlato così dell'interessamento del Milan durante il mercato estivo: "Il Milan mi ha contattato ma la Roma è stata più insistente, i negoziati non sono però andati a buon fine - riporta goal.com -. Non voglio andare da qualche parte per dimostrare a qualcuno chi sono e come gioco: sono un professionista, ho vinto una Champions League e una medaglia d'argento ai Mondiali, ho fatto grandi cose nel calcio e non merito di essere ceduto in prestito con qualcuno che controlla le mie qualità".