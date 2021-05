Lo Monaco a TMW: "Donnarumma? Mi si drizzano i capelli quando leggo le percentuali che chiede l'agente"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, si è così espresso a TMW Radio sulla situazione legata a Gigio Donnarumma: "Intanto il Milan ha raggiunto un traguardo prestigioso attraverso una struttura societaria forte che ha dato forza al tecnico che, a sua volta, è riuscito a prendere il massimo da ogni giocatore. La strada è ancora abbastanza lunga. Donnarumma? Il fatto che il Milan abbia raggiunto la Champions League gli leva un'altra scusa. Lui ha ricevuto una proposta importante dal Milan e ha sempre detto di voler restare al Milan per lungo tempo e non può essere un procuratore che è distante da certe dinamiche a dover decidere il suo destino. Quando le percentuali che chiede l'agente mi si drizzano i capelli in testa. Il Milan ha fatto la sua proposta e Donnarumma deve accettare: se non accetta è giusto che vada via".