Lo Monaco: "Come sarà il prossimo mercato? Come al solito povero dove chi ha necessità deve aguzzare l’ingegno"

Pietro Lo Monaco, intervistato da Tuttomercatoweb, ha rilasciato queste dichiarazioni sul prossimo calciomercato. Queste le sue parole: "Come sarà il prossimo mercato? Come al solito povero dove chi ha necessità deve aguzzare l’ingegno. Non mi sembra che il trend negativo in merito alle risorse sia in salita. Non vedo momenti esaltanti”.