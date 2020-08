Locatelli (pres. cons. Sanità): "Ai giovani sono arrivati messaggi sbagliati sul Covid-19. Siamo ancora nella fase viva dell'epidemia"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Corriere de la Sera', il presidente del consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli ha parlato dei rischi dell'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: "I giovani hanno recepito messaggi sbagliati lanciati anche da una parte della comunità scientifica e cioè che il Covid 19 fosse ormai alle spalle. I numeri smentiscono clamorosamente queste affermazioni. Siamo usciti dalla fase più critica ma non dalla fase viva dell’epidemia. Rispetto ai mesi bui, marzo-aprile, quando era concentrata al nord, alla Lombardia, ora è diffusa su tutto il Paese con centinaia di focolai. Il fenomeno è in parte legato ai vacanzieri. A seconda delle Regioni, il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti, intesi come disperati che fuggono, è minimale, non oltre il 3-5% sono positivi e una parte si infettano nei centri di accoglienza dove è più difficile mantenere le misure sanitarie adeguate".