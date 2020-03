Intervenuto ai microfoni di radio Sportiva Giovanni Lodetti, ex rossonero, ha parlato della situazione rossonera e di Pioli. Queste le sue parole: "Possibili dimissioni di Pioli? Credo che debba rimanere al suo posto e fare il lavoro per il quale è pagato. La situazione si è creata con altri personaggi della società e non con lui"