Longhi a MN: "Ibra un'incognita, ma Nocerino garantisce per lui"

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato ai microfoni di MilanNews.it delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: "A parte qualche gol, in pochi lo hanno visto giocare delle partite intere. Ho sentito personalmente Nocerino qualche settimana fa, che continua a vivere in USA e quindi segue la MLS. Mi ha detto che il calcio americano non è tecnico, ma devi correre molto. Da quel punto di vista lì, dunque, secondo Nocerino, sta benissimo. A fine ottobre la MLS è finita, sono passati due mesi: chi sa cosa ha fatto Zlatan, chi sa se si è allenato nel frattempo? Chi sa se ha voglia ancora di tornare a giocare? Francamente non so rispondere a queste domande. L'Ibrahimovic di 10 anni fa basta per porre un rimedio, ma l'Ibra attuale è un'incognita. Al tempo stesso, però, non vedo grandi alternative sul mercato".