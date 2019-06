Longhi: "Maldini avrà un ruolo importante e difficile. Giampaolo? È considerato il più preparato nei corsi di Coverciano"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan sembra essere in via di definizione come organigramma. Maldini avrà un ruolo importante e difficile, ma se la squadra dovesse essere privata di alcuni dei big sarebbe ancora più difficile ripetere questa stagione. Non è facile capire il futuro dei rossoneri. Giampaolo al Milan? È considerato il più preparato nei corsi di Coverciano, sarà bello vederlo misurarsi con una realtà più importante. Ci vorrà il sì di Maldini".