Longhi: "Pioli? Punta a migliorare i singoli del Milan"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato così di Stefano Pioli che ieri è stato presentato come nuovo allenatore del Milan: "La sua conferenza è stata intrisa di buoni propositi e di ottimismo. Punta a migliorare i singoli del Milan, aspetto da non sottovalutare perché gli insegnanti mettono questo aspetto davanti al proprio gioco. La sensazione è che con la conferenza di ieri Pioli sia riuscito in parte a zittire i suoi detrattori e a creare un piccolo nuovo entusiasmo in casa Milan".