Lupo: "Milan, a gennaio un difensore e vice-Ibra. Scudetto possibile"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex direttore sportivo granata, Fabio Lupo, ha parlato così del mercato del Milan e del primo posto in classifica dei rossoneri: "Cercare una soluzione alternativa a Ibra e un difensore potrebbero completare ulteriormente l’organico così da dare più soluzioni a Pioli. Scudetto ai rossoneri possibile? Si. Nonostante le assenze di Kjaer e Ibra è lì davanti. Credo che se la giocherà fino alla fine. Obiettivamente Inter e Juve hanno qualcosa di più a livello di organico. E i nerazzurri hanno il vantaggio, che non avrebbero voluto avere, di non pensare alla Champions”.