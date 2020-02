M. Colombo a MN: "Esame di maturità non superato senza Ibra e Bennacer"

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del pareggio casalingo del Milan contro il Verona: "Il Milan ieri, specie nella prima parte della gara, ha ampiamente sofferto. Era da mettere un po' in preventivo. Ieri per il Milan era una sorta di esame di maturità, che aveva praticamente sempre vinto nel nuovo anno dall'arrivo di Ibra, ad eccezione della prima gara del 2020. Dopo un inizio in in cui i giocatori sono sembrati un po' spaesati - Leao ha confermato di non essere una prima punta - nel finale di gara la squadra di Pioli ha avuto l'occasione di vincere. Resta il rammarico, perchè le frenate di Roma e Atalanta, avrebbero portato il Milan a 5 punti dalla zona Champions. Penso che l'assenza di Piatek si farà un po' sentire, nel senso che non ci sono ricambi a livello di prime punte. Detto questo, ieri bisogna sottolineare che c'era un centrocampo completamente ridisegnato, perchè Bennacer ha dimostrato di essere indispensabile per il Milan. Calhanoglu ieri è stato riadattato come interno di centrocampo. Ieri non mancava solo Ibra, ma mancavano anche Bennacer e Krunic. Nel momento in cui costruisci meno in mezzo diventa più complesso anche per gli attaccanti riuscire ad essere decisivi".