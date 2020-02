Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Michele Serena, ex calciatore, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic nel Milan. Queste le sue parole: "Ibra? Non penso che la svolta sia arrivata casualmente quando è arrivato lui. E' un punto fermo della squadra, non solo per le giocate individuali ma per il suo apporto carismatico"