M. Simone: "Leao è un giocatore diverso da Niang. I giovani devono capire che il Milan è una chance unica da sfruttare"

Intervenuto nella diretta Instagram di Mauro Suma, Marco Simone ha parlato di Leao. Queste le sue parole: "Leao deve scavalcare sicuramente dei muri ma la società deve aiutarlo. Anche io sono arrivato molto giovane al Milan ma quella società ci ha dato il tempo di crescere e di maturare. Erano altri tempi, è vero, tuttavia il tempo è fondamentale per maturare e la società deve dare il tempo a questo ragazzo che ha qualità fisiche e tecniche straordinarie. Leao non deve fare l'errore di Piatek di voler andare via dal Milan: deve stare lì e soffrire perchè in una stagione ci sono momemti belli e complicati. La società deve avere la pazienza di aspettarlo e farlo lavorare. E' un giocatore da Milan. E' un giocatore diverso da Niang Anche con Niang non c'è stata la pazienza per tenerlo un po' di più. Per Leao o altri giocatori che potrebbero diventare grandi per il Milan mi preoccupa che si possano far trascinare fuori dal progetto rossonero perchè al momento non decolla. I giocatori al Milan devono capire che avere la fortuna e la chance di essere al Milan è unica e poi si potrebbe avere il rimpianto di non averla sfruttata."