Magni su Gigio: "Ne ha fatta di strada. Per me è come un figlio"

Tuttosport ha intervistato Alfredo Magni, il quale ha lavorato con Donnarumma per almeno tre stagioni: "Ne ha fatta di strada da quel 25 ottobre 2015 - dice a proposito di Gigio - lui per me è come un figlio. Quando giochi in prima squadra così giovane devi aver vissuto a grandissime velocità in allenamento le situazioni che ti ritrovi in gara. Questo è fondamentale per un portiere giovanissimo. Futuro capitano? Lo spero, so che è quello che vuole. Ma le cose devono essere fatte in due".