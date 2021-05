Maignan: "Non sbarco con l’idea di far dimenticare Donnarumma, darò il massimo per questa maglia"

Mike Maignan sarò il nuovo portiere titolare del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere francese ha dichiarato: "Il Milan è una grande squadra ed è normale che in generale ci sia più pressione rispetto a Lilla. Ma non sbarco con l’idea di far dimenticare Donnarumma. Lui rimane un giocatore importante nella storia del club. Voglio solo fare il mio lavoro e dare il massimo per questa maglia".