Maldera: "Il Milan ha giocato alla pari con due squadre che possono vincere la Champions League"

Andrea Maldera, ex difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Atletico Madrid: "C'è grande amarezza. Gli episodi sono stati troppo determinanti nella partita, ma mi sento di dire che anche in 10 vs 11 il Milan è stato superiore all'Atletico. Ora bisogna mettersi alle spalle questa serata dal punto di vista del risultato e pensare all'Atalanta: la Champions non è finita e ci tengo ad esaltare la prestazione dei ragazzi. Il Milan ha giocato assolutamente alla pari con due tra le squadre che possono vincere la Champions League"