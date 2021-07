Maldini a MTV: "Le manifestazioni dei tifosi ci hanno dato una grande carica"

Il DT Paolo Maldini, intervistato da Milan TV, ha parlato ancora una volta del grande affetto dimostrato dai tifosi rossoneri verso squadra e società: "Le loro manifestazioni, tra l'altro autorizzate, ci hanno dato una grande carica. Abbiamo visto quello che sta succedendo all'Europeo e la differenza tra calcio con e senza gente è incredibile non solo per i tifosi che assistono ad uno spettacolo ma anche per i giocatori che ricevono molti stimoli"