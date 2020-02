Maldini a Sky: "Vincendo aspettative più rosee, Ibra si gestisce bene. La dirigenza? Programma almeno a medio termine"

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di Inter-Milan:

Sulla gara: "Se dovessimo vincere saremo al sesto posto, in Europa League, il resto della stagione potrebbe avere aspettative più rosee. Sono anni in cui il Milan non vince contro le prime quattro".

Sulle condizioni di Ibra: "Alla sua età si gestisce bene, si è gestito in maniera progressiva a livello clinico".

Sulla Champions: "Io, Zvone e Massara insieme siamo qui da giugno 2019, il Milan non si qualifica da sei anni alla Champions. Il programma si fa almeno a medio termine.Poi magari saremo responsabili ma per lo meno facciamo finire la stagione".

Sui derby e il passato in rossonero: "Quando ero giovane soffrivo l'aspetto psicologico di affrontare questa gara, negli ultimi anni invece di speravo di giocare gare del genere".

Su Ibrahimovic: "E' un campione, vive la sua professione da campione, si allena da professionista e pensa da professionista. In una squadra come la nostra può accelerare il processo di maturazione dei nostri giocatori".