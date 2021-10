Maldini: "Dopo la sosta avremo rientri importanti. La gestione di Ibrahimovic sarà particolare"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Paolo Maldini ha parlato della situazione degli infortunati. Queste le sue parole: "Ibrahimovic? L'idea è di rivederlo dopo la sosta, non ha lesione ma un dolore al polpaccio. Come lui, dovrebbe essere pronto Giroud, Bakayoko e Krunic: avremo senza dubbio dei rientri importanti. Oggi va in panchina Messias. La gestione di Zlatan sarà una gestione particolare: il dialogo con l'allenatore è fondamentale per caprre quando giocare e quando no. Giroud ha un problema alla schiena accusato a Liverpool; pensavamo fosse passato, ma si è ripresentato".