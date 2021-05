Maldini e il ruolo da dirigente: "C'è tanto da imparare, spero di poter continuare a lungo"

Nel corso dell'intervista post partita su Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato anche del suo ruolo da dirigente: "Il ruolo cambia e ho dovuto fare la mia esperienza. Ho avuto la fortuna di aver iniziato con Leonardo dal quale ho appreso tanto. C'è sempre qualcosa da imparare. Essendo questa una squadra molto giovane le chiacchierate con i singoli sono molto più frequenti di quelle che facevano con noi i nostri dirigenti. Coinvolgere tutti è la sfida più grande, molti si sentono di passaggio, altri sono in prestito, la condizione del Covid non ci ha aiutato. È stato un lavoro giornaliero, ti dividi tra campo e scrivania. È un lavoro in cui c'è da imparare sempre, spero di poterlo continuare a farlo per tanto tempo perché sinceramente mi trovo bene".