Maldini: "Ibra vecchio? Io ho vinto la mia ultima Champions a 39 anni..."

In merito all'importanza di Ibrahimovic, Paolo Maldini ha spiegato a Sky: "Sull'importanza di Zlatan abbiamo detto tutto, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ibra non è importante solo in campo, ma anche per la competitività che ha portato a Milanello. E' un campione e lo sarà sempre. Anche lui sa di avere 38 anni, ma non siamo tutti uguali. Ognuno invecchia alla propria maniera. Io per esempio ho vinto la mia ultima Champions League a 39 anni vincendo anche il premio di miglior difensore della competizione".