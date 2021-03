Maldini: "Il club è al di sopra di ogni giocatore, ma Ibra è una risorsa enorme per noi"

Paolo Maldini ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di So Foot: "La verità è che il club è al di sopra di ogni giocatore perché i giocatori passano e il club rimane. Ci sono giocatori che lasciano un segno diverso dagli altri e Zlatan è uno di loro. È un motivatore, è un personaggio in sé e per sé che può sembrare complicato da affrontare, ma per chi riesce a trarre tutte le sue qualità, è una risorsa enorme. Il club è al di sopra di ogni giocatore, e questo vale per tutti, perché deriva da come pensiamo al nostro lavoro di leader. Questo discorso sarà sempre rilevante".