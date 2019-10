Maldini: "Il rapporto col Milan va avanti dal '78. La finale di Atene? Ho preso tanti antidolorifici, mi ricordo pochissimo"

Paolo Maldini ha rilasciato un'intervista all'UEFA in occasione del suo ingresso nel club dei 100, ovvero delle cento presenze in Champions League. Maldini ha parlato del rapporto col Milan, ricordando le finali di Champions del 2005 e del 2007.

Sul rapporto tra i Maldini e il Milan: "Ci sono stati pochi anni dal '54 in poi in cui un Maldini non ha fatto parte del Milan, prima mio papà, poi io e i miei figli. La cosa bella è che al Milan questi ricorsi ogni tanto succedono".

Sul gol in finale nel 2005: "Rimane il gol più veloce e bello anche nella sua drammaticità, il calcio è imprevedibile e le cose non sono mai scontate, è anche la bellezza di questo sport. La cosa che fa ridere è che ho giocato 8 finali ne ho vinte 5 ma questa è quella che viene più ricordata, ha lasciato un segno importante. Eravamo favoriti, abbiamo giocato molto meglio, la partita non ha mai cambiato padrone a livello di gioco, siamo stati pericolosi sempre. Ma quando accetti queste cose dolorose è più facile che tu possa avere altre chances".

Sulla finale del 2007: "Ho preso tanti antidolorifici, mi ricordo pochissimo della partita, l'inizio, i gol di Inzaghi, la fine e un po' della festa. Quando mi sono operato a tre giorni dalla finale ogni volta che mi svegliavo chiedevo al mister se avessimo vinto o perso".

Sul rapporto col Milan: "Il rapporto con questo club è nato nel '78 e non si è ancora chiuso. Il fatto che almeno un componente della famiglia Maldini sia legato a questo club dagli anni '50 dice tutto".