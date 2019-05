Maldini: "Il tifoso si aspetta di tornare ai fasti di un tempo, è esigente per definizione"

In una lunga intervista esclusiva concessa a Rolling Stone, Paolo Maldini ha parlato così del suo rapporto con i tifosi rossoneri: "Io credo che quello che uno ha fatto sul campo rimanga sempre, soprattutto in un posto in cui vige un forte senso di appartenenza come il Milan. E questo mi ha aiutato. Però il tifoso si aspetta sempre di tornare ai fasti di un tempo, è esigente per definizione. E poi non è che un buon calciatore sia automaticamente un buon dirigente".