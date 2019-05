Maldini: "Più stressante la vita da dirigente che giocare una finale"

Paolo Maldini, in una chiacchierata con i colleghi di Rolling Stone, ha analizzato così le differenze fra la vita da calciatore in tensione per una finale e quella da dirigente: "Certo, ma quella è una cosa “naturale”. Per chi è “nato calciatore”, come me, la vita da dirigente è molto più stressante. Anche perché questo è un lavoro di rapporti, che di per sé comportano una certa fatica, mentre prima dovevo solo pensare a giocare a calcio".