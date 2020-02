Maldini su Ibra: "C'è una clausola per il rinnovo in caso arrivassimo in Champions"

Durante il suo intervento su Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Milan, Paolo Maldini ha parlato del futuro di Ibra e Rebic: "Rebic è un prestito biennale quindi l’anno prossimo è con noi, poi vedremo quello che succederà. Per Ibra c’è un contratto di sei mesi con una clausola di rinnovo automatico in caso arrivassimo in Champions League, se no naturalmente ci metteremo al tavolo con lui. Con Ibra è un discorso personale in cui ci deve essere sempre un dialogo aperto, e c’è sempre stato altrimenti non sarebbe arrivato".