Maldini sulle positività: "Abbiamo avuto tanti positivi, ad un punto sarà immunità di gregge"

Paolo Maldini, intervistato da Sky Sport, si è espresso sulle assenze per Covid: "Arriveremo ad un punto in cui ci sarà un'immunità di gregge, siamo a quota quindici, ci hanno detto che con gli anticorpi non ci si riammala. Ci siamo preparati a far giocare ragazzi che giocano meno, non ci fasciamo la testa. La Lega ci ha chiesto di attenerci al protocollo e lo stiamo facendo".