Malmö, Ahmedhodzic: "Anche il Milan ha chiesto informazioni su di me"

Anel Ahmedhodzic, difensore centrale classe 1999 del Malmö, è ad un passo dall'Atalanta. Ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, il giocatore ha ammesso di essere stato cercato in passato anche dal Milan: "Il mio passaggio all’Atalanta non è ancora ufficiale. Ci sono due società in Italia che mi hanno cercato, con i nerazzurri però la trattativa è ormai in stato avanzato. Molti club mi seguivano e mi volevano già a gennaio. I rossoneri hanno chiesto informazioni su di me, da bambino guardavo Maldini che è uno degli idoli ai quali mi ispiro".