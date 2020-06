Intervenuto ai microfoni di Rai 1 al programma ''Top Dieci', il commissario tecnico della nazionale ha parlato dell'obbiettivo minimo per gli europei per l'Italia. Queste le sue dichiarazioni: “Credo che anche l'anno prossimo faremo una bella figura. Speriamo con gli stadi pieni, anche prima. Per noi la cosa più importante sarà vincere."