Mancini: "Mi dispiace per Balotelli, spero possa trovare una squadra. Le carriere nel calcio durano poco a parte per Ibra"

Roberto Mancini, ospite a SportLab per i 75 anni di Stadio e Tuttosport, ha parlato di Mario Balotelli: "Non mi riferivo a lui quando parlavo di chi non è riuscito a sfondare, ma a tanti ragazzi che ho fatto debuttare e in cui credevo ma che poi non sono arrivati a grandissimi livelli. Mi dispiace molto, ora ha 30 anni, sarebbe nel pieno della maturità tecnico calcistica, mi dispiace che sia in questa condizione, non trovi squadra, non abbia fatto bene negli ultimi anni. Con le qualità tecniche che ha sarebbe stato molto utile in Nazionale. Spero sempre gli possa accadere qualcosa, gli voglio bene, l'ho visto da ragazzino. Il calcio dà una mano a quelli più particolari, non è questo il problema. Un ragazzo deve cercare di capire che ha una grande fortuna, quella di giocare a calcio. Diventa il tuo lavoro il tuo gioco preferito da bimbo, sfruttando fino in fondo. La carriera da calciatore dura poco, a parte Ibra, sono vent'anni. Sei nel pieno, sei ancora giovanissimo".