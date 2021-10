Manfredonia: "Tonali non somiglia a Pirlo e Pioli è l'ideale per lui. Nazionale? Sarà molto utile"

Lionello Manfredonia, ex responsabile del settore giovanile del Brescia dal 2015 al 2017 e primo a lanciare Tonali, ha parlato a La Gazzetta dello Sport sul numero 8 del Milan: “Somiglia a Pirlo? Poco, Sandro ha altre caratteristiche. Può giocare in un centrocampo a due o a tre, credo sia più una mezzala che un regista. Sa fare gol, ha una buona tecnica, è bravo anche nel gioco aereo. A Vicenza, del resto, segnò proprio in quel modo”.

Pioli l’ha trasformato.

“Io e Stefano abbiamo giocato insieme alla Juve, è l’allenatore ideale per Tonali. Il suo è un calcio propositivo, in più con i giovani ha il giusto feeling. Il primo anno in rossonero non è stato facile, ma capita ovunque, ora è diventato una certezza e uno dei meriti è proprio di Pioli”.

È il futuro dell’Italia?

“Sarà molto utile a Mancini. Sandro in mezzo gioca dappertutto”.