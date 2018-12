Manieri a MTV: "Avere la fascia è il massimo, ne sono fiera. Scudetto come regalo del 2019? Non si dice..."

Raffaella Manieri, capitano del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Milan TV nel corso della festa natalizia del settore giovanile rossonero: "Per me è speciale essere qui, credo tanto al settore giovanile e a tutti i bimbi e le bambine che sognano il calcio".

I capitani del Milan: "Ci sono giocatori che sono esempi nella storia del calcio, Maldini e Baresi lo sono in campo e fuori. Così come mister Morace. Per me essere con loro e rappresentare questa società è il massimo".

Il campionato femminile: "Essere in alto in classifica aumenta la fan base, i tifosi che seguono il calcio femminile e che ci stanno scoprendo ogni domenica".

Il regalo del prossimo anno: "Non lo dico... (ride, ndr)".