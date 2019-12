Maniero: "Sassuolo avversario difficile ma da battere per inseguire l'Europa"

Filippo Maniero, ex attaccante con un passato in rossonero, è intervenuto durante Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio, per parlare dei tanti temi attuali. Tra gli argomenti toccati, uno sguardo al Sassuolo, avversario del Milan a San Siro nel prossimo turno:

"E' pericoloso, ti mette in difficoltà, è difficile giocarci. E' una partita difficile, che il Milan, se vuole ritrovare la via per l'Europa, deve portare a casa. Dovrà stare attento".