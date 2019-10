Marani: "Bel Milan nel primo tempo, poi c'è stato un crollo fisico. Sprazzi di vero Paquetà"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha dichiarato sul Milan: "Vedo Pioli in una situazione molto complicata da cui non sarà facile uscire per il Milan. Non esistono salvatori della patria. Nel primo tempo ho visto un Milan diverso che ha dato segnali di discontinuità rispetto a quando c'era Giampaolo. I rossoneri hanno creato tanto, abbiamo visto alcuni sprazzi del vero Paquetà che ha giocato più avanti. Nel primo tempo si è visto un bel Milan. E' importante il gol di Piatek. Nella ripresa c'è stato un crollo anche dal punto di vista fisico. In occasione del gol di Calderoni ci sono alcuni giocatori molto stanchi che non sono riusciti ad opporsi al tiro del terzino del Lecce. La strada è lunga e complicata, c'è tanto da lavoro da fare per Pioli. Non si può pensare di risolvere tutto in una sola giornata".