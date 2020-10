Marani: "Bennacer è uno dei migliori acquisti del Milan degli ultimi anni"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato del Milan che affronterà il Celtic questa sera. Queste le sue parole: "I cambi di formazione di Pioli denotano scelte attente. La difesa, per tre quarti, è confermata. Tonali non lo considerò una riserva anche se Bennacer in questo momento gli è avanti. Secondo me Bennacer in questo momento è un giocatore determinante per il Milan: aiuta la difesa, aiuta la regia e in questo senso è uno degli acquisti più importanti fatti dal Milan negli ultimi anni. La scelta di Krunic serve a compensare il centrocampo fitto del Celtic. Sono curioso di vedere Brahim Diaz dietro a Ibrahimovic."