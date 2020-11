Marani: "Critiche eccessive al Milan. Non è una squadra che può vincere lo scudetto ma che può fare cose importanti"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan ha perso contro la squadra più forte del girone che ha fornito una grande prestazione, da Yazici a Sanches. A centrocampo e in attacco hanno dominato e i rossoneri hanno perso contro una squadra forte. Le sconfitte servono per rafforzarsi e da come il Milan uscirà da questa partita sarà un segnale importante per tutta la stagione del Milan. Sia questa che quella con il Verona sono partite difficili perchè contro formazioni quadrate e forti. Il Verona subisce poco e non è un cliente semplicissimo. Che a nessuno venga l'idea di fare un'eccessiva critica al Milan. Proprio perchè viene da 24 risultati utili consecutivi e perchè ha restituito dignità e forza al Milan attuale, io andrei cauto con le critiche. E' una sconfitta pesante e vedremo se ha delle conseguenze ma sottolineiamo il grande lavoro fatto. Forse c'è stata una supervalutazione del Milan candidandolo come una contendere per lo scudetto. Il Milan non è una squadra che può vincere il campionato ma che può fare grandi cose"