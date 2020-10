Marani: "Ibrahimovic è il giocatore più determinante della Serie A"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ibrahimovic è una manna dal cielo. Fa crescere tutti e fa maturare tutti intorno a lui. In questo momento è il calciatore più determinante della Serie A, dal primo all'ultimo giocatore di questo campionato. Il Milan è primo per grandi meriti dello svedese e per il lavoro di Pioli ma la personalità di Ibrahimovic e il suo livello sono incredibili. E' un giocatore determinante e che vuole continuare a giocare"