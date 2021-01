Marani: "Il Milan deve rispondere all’Inter. Mandzukic? Se starà bene sarà un rinforzo utile"

Matteo Marani, intervenuto a Sky, ha parlato del Milan e del match di questa sera contro il Cagliari. Marani ha detto: “Il Milan deve rispondere all’Inter. La partita di stasera non è semplice perché il Cagliari è una posizione di classifica brutta e deve fare punti. Poi ai rossoneri mancano ancora tanti uomini importanti, sono sempre in emergenza. Mandzukic se starà bene sarà un rinforzo utile a Stefano Pioli per far ruotare gli uomini in attacco. La dirigenza ha rafforzato la squadra perché vuole puntare in grande. Il match di oggi sarà fondamentale. Le altre squadre hanno qualcosa in più del Milan, come spirito, la squadra di Pioli è la migliore. Con il mercato il Milan ha aggiunto alternative importante”.