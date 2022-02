Marani: "Il Milan non è tenuto a vincere lo scudetto, ma può vincerlo"

MilanNews.it

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan deve ritrovare un po' le sue certezze. Ha perso un po' di brillantezza. Ma per me il Milan sta comunque facendo un campionato straordinario, ha un punto in più di un anno fa. Nonostante l'infortunio grave di Kjaer, Kessie che non è quello dell'anno scorso, Ibra che non c'è quasi mai, il Milan è sempre lì. I rossoneri stanno crescendo e se la giocheranno fino in fondo. Il Milan può vincere lo scudetto, ma non è tenuto a vincerlo come l'Inter".