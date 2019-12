Marani: "La scelta di Ibrahimovic è una risposta alla crisi di Leao e Piatek"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha parlato dell'innesto di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "La scelta di Ibra condanna quello che è stato fatto fino ad ora. Il suo acquisto, infatti, arriva perchè Leao non ha risposto come ti aspettavi, perchè Piatek non ha fatto i suoi gol, è una mossa di emergenza che serve da detonatore per fare esplodere definitivamente i giovani."