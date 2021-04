Marani: "La Superlega non è un progetto ma un atto di disperazione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della Superlega. Queste le sue parole: "Bisogna essere onesti. Si gioca sempre di più, si spende sempre di più e questo ha creato una formula perdente negli ultimi 25 anni. L'idea di giocare sempre di più per me non è la mia strada giusta. Si sta creando un gigante enorme che si regge sempre sulle stesse gambe. La Superlega non è un progetto ma un atto di disperazione che ha portato a queesto risultato perchè si era entrati in un tunnel di perdite che ha visto l'offerta di JP Morgan come un'opportunità da non perdere. Il calcio deve recuperare merito e non perderlo"