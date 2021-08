Marani: "Le prime sette della Serie A saranno le stesse dello scorso anno"

Il presidente del Museo del Calcio, Matteo Marani, ha parlato in un Talk Show organizzato da TMW. Queste le sue parole: "Questo Europeo è stato memorabile. Noi al Museo del Calcio stiamo vivendo un momento magico. Non dobbiamo dissipare quello che è stato fatto. Si è unita l'esperienza dei nostri giocatori, penso a Donnarumma e alla difesa della Juventus. Il centrocampo ha avuto una grande qualità, e Mancini è stato un eccellente allenatore. In questo momento questa Italia è stata il fiore all'occhiello per il nostro Paese".

Parole poi sull'Inter: "Il club nerazzurro fattura quello che fatturava 20 anni fa, così come il Milan. I rossoneri non sono stati in grado di essere competitivi nelle competizioni internazionali, e neanche l'Inter. Mazzarri? Fosse andato via un mese prima dal Torino con la media punti che il Torino ha tenuto dopo sarebbe andato in Serie B".

Chiusura poi sulla Serie A che sta per cominciare: "Quest'anno la squadra che darà filo da torcere a tutti sarà l'Atalanta. Nella nostra Serie A le prime sette saranno le stesse dello scorso anno".